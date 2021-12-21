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Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmada 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye’de faaliyette bulunup yasa dışı yollardan kentte gelen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin adresleri tespit edildi. Söz konusu kişilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi..

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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