Adalet Bakanlığı'ndan personel alımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 22 bin 43 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek personel alımının başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel istihdam edileceği bilgisi alındı. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?" İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri...

Adalet Bakanlığı personel alımı sayısı arttı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 48'e çıkarıldığını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı resmi gazete'de!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Alım ilanları Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel istihdam edilecektir.

Toplamda 22 bin 43 personel alınacak!

Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü (PGM), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ve icra dairelerinde istihdam edilmek üzere toplamda 22 bin 43 kişi alımı yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu!

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan'da başlayacak ve 11 Mayıs'ta sona erecektir.

Branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt kâtibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Personel alımı şartları neler?

Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.