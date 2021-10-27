Acun Ilıcalı'nın satın alacağı takım belli oldu

Acun Ilıcalı, İngiltere'de Hull City takımını satın alıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin Hull City takımını satın almak için çalışmalara başladı.

Medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'den takım satın almak için çalışmalara başladı. Ilıcalı'nın Hull City'yi istediği iddia edilirken, takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. Ilıcalı'nın Hull City için 30 milyon sterlin ödeyeceği aktarıldı.

Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

Hull City, İngiltere Championship'te mücadele ediyor. Takımın Premier Lig'e yükselmesi halinde 20 milyon sterlin civarında daha ödeme yapılacağı aktarıldı.