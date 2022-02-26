AB'den BM kararlarıyla Rusya'yı durdurma çağrısı

Borrell, Twitter hesabından "Bütün uluslararası camiaya güçlerini birleştirerek ve BM Genel Kurulunda ilgili kararları kabul ederek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurma çağrısı yapıyorum." paylaşımında bulundu.

"Rusya ya askeri saldırganlığını derhal durdurmalı ya da uluslararası izolasyona tabi tutulmalıdır." ifadesini kullanan Borrell, dünkü BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısına değindi.

Borrell, dün Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çekimser kaldığı ve Rusya'nın veto ettiği, Rusya'nın saldırısını kınayan BMGK tasarısının, uluslararası toplumun Rusya'ya karşı duruşunun bir örneği ve Rusya'nın BMGK üyesi olarak sorumluluklarını hiçe saymasının bir göstergesi olduğunu bildirdi.

AB Yüksek Temsilcisi dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptırım listesine alındığını duyurmuş, Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışması, Şampiyonlar Ligi Finali ve Formula Bir GrandPrix ile de ilişkisinin kesildiğini ve AB'nin, Moskova yönetiminin uluslararası platformlardan izole edilmesi için tüm temsilciliklerine talimat verildiğini kaydetmişti.