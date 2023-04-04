ABD'de tarihi dava: Bugün hakim karşısına çıkacak!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün ifade verecek.

Mahkeme için Florida'dan New York'a gelen Trump, beraberindeki konvoyla birlikte Manhattan'daki Trump Tower'a gitti.

Trump'ın rezidansı önünde, destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alınacak ve fotoğrafı çekilecek. Suçlamaları reddetmesi beklenen Trump, duruşmanın ardından Florida'ya dönüp burada konuşma yapacak.

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer almıştı.



Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.