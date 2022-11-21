ABD, PKK/YPG'yi kınamadı
ABD'nin güdümündeki terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yaptığı roketli saldırıda 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Terör örgütünün okulları hedef alması nedeniyle ilçede eğitime 1 hafta ara verildi.
Saldırılar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İlçeye dün akşam saatlerinde de roket saldırısı düzenlenmişti.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle 6 kişi yaralandı. Hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk. Bir tanesi de öğretmen" açıklamasını yaptı.
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG teröristlerini eğitip silahlandıran ABD, Gaziantep'e yapılan saldırıyı terör örgütlerinin ismini vermeden kınadı.
ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz.— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) November 21, 2022
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