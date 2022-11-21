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ABD, PKK/YPG'yi kınamadı

ABD'nin güdümündeki terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yaptığı roketli saldırıda 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Terör örgütünün okulları hedef alması nedeniyle ilçede eğitime 1 hafta ara verildi.

Saldırılar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İlçeye dün akşam saatlerinde de roket saldırısı düzenlenmişti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle 6 kişi yaralandı. Hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk. Bir tanesi de öğretmen" açıklamasını yaptı. 

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG teröristlerini eğitip silahlandıran ABD, Gaziantep'e yapılan saldırıyı terör örgütlerinin ismini vermeden kınadı.

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