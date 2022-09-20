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AB, Ukrayna'ya askeri yardımın tarihini belirledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya askeri yardım kararını ekim ayında alabileceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Borrell, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ''Ukrayna'dan ihraç eden tahılın büyük çoğunluğunun AB'ye gittiği iddialarına'' yanıt veren Borrell, ''Ukrayna'dan tahıl ihracatının çoğu ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Verilere bakın. İstatistiklere bakın. Ukrayna'dan ihracatının üçte ikisi Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya gitti.'' dedi.

Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardım kararına ilişkin de ''Ekimde AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu kararı alabileceğimizi umuyorum... Ekimde dışişleri bakanları toplantısında masaya bir teklif getirebiliriz ve bu oldukça hızlı bir prosedür olur.'' değerlendirmesinde bulundu.

Josep Borrell, askeri yardımın neleri kapsayacağına ilişkinse detay paylaşmadı.

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