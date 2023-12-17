72 ilde 'Mercek 8' operasyonu: Bin 558 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yeni bir operasyonun daha müjdesini verdi. Bakan Yerlikaya, son üç günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen “MERCEK-8” operasyonlarında bin 558 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 İlde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen “Mercek - 8” operasyonlarında;

964 Ruhsatsız tabanca,

89 Kurusıkıdan çevrilmiş tabanca

30 Uzun namlulu tüfek

252 Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1335 silah ele geçirildi.

1558 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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