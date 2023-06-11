7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırına karşılık verilmiş, 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir.



Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur.



Saldırının gerçekleştirildiği yerler… pic.twitter.com/b4hT1BN7Dx