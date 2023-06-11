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7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesine yönelik saldırısına karşılık verildiğini ve sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırına karşılık verilmiş, 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

 

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