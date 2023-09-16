4 şehirde orman yangını

4 büyükşehirde yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

Adana

Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ankara

Kızılcahamam ilçesi Meşeler yaylası mevkiinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal, 7 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.





