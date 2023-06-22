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2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığının istihbaratı üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

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