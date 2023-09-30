17 kent için "sarı" alarm: 7 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da kuvvetli yağış

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu. Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

17 kent için "sarı" alarm

Meteoroloji İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Bolu, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce, Karabük ve Osmaniye için "sarı" alarm uyarısında bulundu. Yağışların Marmara'da 06.00-12.00 arasında beklendiği bildirildi.

Sıcaklığın batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yeni uyarı

Açıklamada, yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.

AKOM yarın, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.