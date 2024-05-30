Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk dilini ve kültürünü Dünya’ya tanıttı

Colegual National 'Militar Alexandru İoan Cuza' Romania, Nardüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Arsuz Hatay Türkiye, Colegiul Național Spiru Haret Tecuci Romania, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarının katılımıyla yürütülen projede, 4 öğretmen ve 45 öğrenci görev adı.

Proje ile günden güne dijitalleşen dünyanın inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi, gençlerin dil ve kültürlerinin tanıtılması sağlandı.

"Öğrenmek adına büyük mesafe katettik"

Rio Karnavalı'ndan esinlenerek projenin adını ‘Dil Karnavalı’ olarak belirlediklerini anlatan Proje Danışmanı Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmeni Süheyla Yeşiloğlu Yasan, birçok Avrupa ülkesi ve Türkiye arasında yer alan öğrencilerin en az iki dil bildiklerini ve kendi dil ve kültürel faaliyetlerini çeşitli etkinliklerle yaşattıklarını söyledi.

Proje süresince çok keyifli vakit geçirdiklerini sözlerine ekleyen Yasan, “Çocukların kendi kültürleri ve dillerini tanımaların için bu proje çok yararlı oldu. Proje, çocukların yaşamlarında kalıcı izler bıraktı. Gençler, ekip ruhunun ne demek olduğunu, evrensel etik değerlerin farkına varmalarında, teknolojiyi etkin, doğru ve güvenli bir şekilde kullanmak, öğrenmek adına büyük mesafe katettik” dedi.