Zirve'nin yalnız adamı Zelenskiy!

NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausediene ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve eşi Ingrid Schulerud da ev sahibi olarak yemeğe katıldı.

Zirve'de NATO'ya üyeliği gündemde olan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin pozu sosyal medyanın gündemine düştü.

Yalnız ve mutsuz bir görüntü çizen Zelenskiy, dünya basında da gündem oldu.