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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak. Çeyrek final turu ilk maçında yarın MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final maç programı şu şekilde:

Yarın:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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