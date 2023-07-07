Zelenskiy İstanbul'a geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.