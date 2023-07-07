Zelenskiy İstanbul'a geliyor!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, bugün İstanbul'a gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.
Görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.
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