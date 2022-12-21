Zelenskiy ABD yolcusu! Savaşın başından beri ilk kez!

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Zelenskiy'nin yarın ABD Kongresi'nin ortak oturumuna katılmak üzere Washington'a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile de Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın yarın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu. Bu yardımların Patriot hava savunma sistemlerini kapsayıp kapsamayacağı ise merak konusuydu.

Zelenskiy sosyal medya hesabından duyurdu

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.