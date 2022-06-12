Zara, ekmek kullandığı ayakkabı ve sandalet reklamları ile tepki çekti

İspanyol merkezli giyim markası Zara'nın Almanya'da reklamlarında ekmeği ayakkabı ve sandalet ile kullanması, sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da #zarahaddinibil etiketi ile tepkilerini dile getiren kullanıcılar, ekmeğin toplum için kutsal olduğunu hatırlatan paylaşımlar yaptı.

O paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Çocukken Yolda ekmek görünce insanlar üzerine basmasın nimettir diyerek ya yüksek yere koyardık ya böyle hayvanların yiyeceği noktalara koyardık. Bu nasıl bir reklam, iğrenç ötesi bir reklam. Baş üstü olması gereken ekmek ayaklar altına alınmış. Kınıyorum...

- Çocukken bile ekmeği yerde gördüğü zaman alıp öpüp alnına koymuş olan herkesi bu reklamı nedeniyle Zara'yı kınamaya davet ediyorum.

- Zara ekmeği ayaklar altında alan bir sandalet reklamına imza attı. Dünya bir kıtlık yaşarken buğday sorunu baş göstermişken, bu reklamı hiç masum bulmadım! Başlattığımız tepki ses getirdi!

- Nimete saygısı olmayanın hiçbir şeye saygısı olmaz.

YILDIZ TİLBE DE PAYLAŞTI

Sosyal medya yorumları ile tartışma yaratan sanatçı Yıldız Tilbe de Zara'ya tepki gösteren isimlerden biri oldu. Tilbe, Zara ile ilgili paylaşımlarında "Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır" dedi.