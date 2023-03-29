Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı!

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 29 Mart itibarıyla barajdaki su yüksekliği 91 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküpe, su seviyesinin de 594,45 kotuna ulaştı.

Büyük kısmı su altında kalan eski ilçe merkezinde, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya girişine izin verilmiyor. Yol, beton bariyer konularak ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerini, Artvin-Erzurum karayoluna bağlayan yol da eski ilçe merkezinde su altında kaldı. Yeni ilçe merkezine ulaşım, Yusufeli Merkez viyadüğünün inşası bitene kadar Sarıgöl-Öğdem güzergahından sağlanacak.

Öte yandan, ilgili firmaya ait iş makineleri yardımıyla, eski ilçe merkezinde henüz su altında kalmayan bazı noktalarda yıkım işlemleri devam ediyor.