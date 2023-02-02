Yurdu etkisi altına alan kar yağışı yolları kapattı!

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kar yağışı görüldü. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışını bugün itibarıyla İç Anadolu da etkili olması bekleniyor.

İzlanda soğukları yurdun tamamında etkisini gösteriyor. Soğuklarla birlikte Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı.

42 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu, Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Bazı illerde kar yağışı hayatı aksattı

Samsun

Samsun ve çevre illerdeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Samsun’da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki kırsal mahalleler beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi 183 araç ve toplam 313 personelle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışma başlattı.

Tokat

Tokat'ta kar yağışı Topçam Dağı'nda da etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Malatya

Malatya ve Kilis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kilis'te dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucu köy yollarında ulaşımda aksamaların yaşanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Bozkaya, Çınar, Körahmethöyüğü, Çakmak, Yedigöz, Hasanceli ve Topallar köyü yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Erzurum ve Iğdır

Erzurum ve Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 uçak seferi karşılıklı iptal edildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar, hava ulaşımını aksattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 4, Iğdır'da ise 3 uçak seferi iptal oldu.

Ekipler Erzurum Havalimanı ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.