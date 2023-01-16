Yunus Emre Enstitüsü, 2023'te 1 milyon kişiye Türkçe öğretmeyi hedefliyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, kurumunun 2022 değerlendirmesi ve 2023 hedeflerine ilişkin AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Kovid-19'un etkilerinin tüm dünyada azalmaya başladığını belirten Ateş, 2020-2021 döneminde dijital yayınlarla çok daha yoğun faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Ateş, özellikle 2022'nin ikinci yarısından itibaren dünyanın her tarafından birçok taleple karşılaştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu hakikaten bizim için çok kıymetli. Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar bütün coğrafyalarda gerek resmi temaslarda gerekse ikili görüşmelerde ya da Dışişleri Bakanlığı üzerinden sadece yakın coğrafyalardan değil uzak coğrafyalardan da YEE enstitüleri açılma talepleri geldi. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti için çok kıymetli ama ondan da önemlisi Türk kültürü açısından çok kıymetli."

2022'nin ikinci yarısında yüz yüze faaliyetleri artırdıklarını vurgulayan Ateş, Türkçe öğretimini kendi sınıflarında yapmaya başladıklarını, uzaktan Türkçe öğretimine devam ettiklerini ve 250 binden fazla kişinin bu dönemde Türkçe öğrendiğini kaydetti.

"Tercihim Türkçe" projesi

Ateş, bazı ülkelerde okullarla anlaşarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Tercihim Türkçe" projesi gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, bu projeyle Türkçenin seçmeli ders listesine eklenmesini sağladıklarını anlattı.

"Bütün dünyada Türkiye'nin görülmesi, Türkiye'nin bilinmesi, tanınması ve itibarının artırılması için Yunus Emre Enstitüleri dünyanın her tarafında çalışmaya devam ediyor." diyen Ateş, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım" felsefesiyle çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Ateş, Yunus Emre'ye ve Türk kültürüne göre, en yukarıda insanın olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"En kıymetli olan insandır, candır ve canlılardır. Onun altında yani insanı tanımlarken, kendisi yukarıdadır. Sonra onun etnik yapısıdır, dini aidiyetidir, kişisel özellikleridir. Onlar diğer alt özelliklerdir. Kuruluşundan beri Yunus Emre Enstitüsü olarak bulunduğumuz coğrafyalarda hep insanı önceledik. Yani insanın kabiliyetlerini umumun çıkarları için öne çıkartmaya çalıştık. Onun için kültür sanat faaliyetlerimiz, dijital etkinliklerimiz ve Türkçe öğretimimizin temelindeki felsefe budur."

YEE'nin felsefesindeki kapsayıcılıktan dolayı bütün coğrafyalardan sürekli davet aldıklarını dile getiren Ateş, dijital çağın özelliklerine uygun projeler yapmaya başladıklarını, Yunus Emre'nin felsefesinden hareketle "Tanışkan" projesini geliştirdiklerini kaydetti.

"2023 içerisinde şu anda hedefimiz 1 milyon kişiye ulaşmak, Türkçe öğretmek"

Ateş, Yunus Emre'nin Divan'ını 7 dile çevirdiklerini ve farklı dillerde seslendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"10 sene önce kurulan bu enstitü, şu anda layıkıyla 5 kıtada 80'den fazla enstitüyle bu misyonu yerine getiriyor. Türklük, etnik bir kimlik değildir, şemsiyedir, koruyucudur. Türklerin en önemli özelliği de iyilik için hızlıca hareket edebilmeleri ve teşkilatlanmalarıdır. Geçen yıl aldığımız kararla '100. yılda bütün dünyayı kültür ağlarıyla örelim' dedik. Sloganımız da '100. yılda 100 kültür merkezi ile dünyayı kültür ağlarıyla örmek' çünkü bu tanışma çok önemli YEE için. Onun için de özellikle hızlı hareket edebilmek için dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerle irtibata geçtik, sayıyı hızlandırdık. Şu anda 85 merkezimizi açtık. 15 merkezimizi bu yıl içerisinde açarak 100 kültür merkeziyle 100. yılda bu hedefi tamamlayacağız ."

Şubatta Bağdat'ta faaliyetlere başlayacakları bilgisini paylaşan Ateş, "2023 içerisinde şu anda hedefimiz; 1 milyon kişiye ulaşmak, Türkçe öğretmek. Hem dijital mecralarda hem de yüz yüze. Diğer taraftan da birçok ülkede yürüttüğümüz okullarda 'Tercihim Türkçe' projesiyle 1 milyon kişiye ulaşmak. Bu reel bir hedef. Ulaşılabilecek bir hedef ve 100 kültür merkezi kurmak. Şu anda ocak ayında 8 tane kültür merkezi açılacak. İnşallah hem bölgesinde hem dünyada Türkçenin hem iletişim hem bilim hem felsefe dili olarak yaygınlaşması için de gayret ediyoruz."