AjansHaber.com.tr Dünya Yunanistan'da eğitim için eylem yapıldı!

Yunanistan'da eğitim için eylem yapıldı!

Yunanistan'da öğrenciler daha iyi eğitim talebiyle eylem yaptı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup öğrenci, eğitim şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sintagma Meydanı'nda toplanan öğrencilere, eğitmenler de destek verdi.

Öğrenciler, eylemde, ücretsiz ek ders, kantinlerdeki fiyatların düşürülmesi, üniversite öğrencilerine aylık 300 avro barınma yardımı yapılması ve üniversitelerdeki polis varlığının sona erdirilmesi gibi taleplerini dile getirdi.

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