Yılın fotoğrafı: Elon Musk’un elinde Recep Tayyip Erdoğan kitabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı “BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım” kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Amerikalı iş insanı Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi manşetlerdeki yerini alırken yapılan görüşme sonrası Musk’ın New York Türkevi'nden ayrılırken çekilen bir kare fotoğrafı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.