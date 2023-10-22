Yıldız golcü kritik maçta yok!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, dün oynanan Beşiktaş maçının ardından stadı sekerek terk etmişti.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir."

Oynama ihtimali çok düşük

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3. grup maçında Bayern Münih'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede 24 Ekim Salı günü 19.45'te başlayacak. Icardi'nin, Bayern Münih maçında oynamasının zor olduğu ifade edildi.

Yıldız golcünün iğneyle oynama ihtimali var ancak teknik direktör Okan Buruk'un Arjantinli oyuncunun sakatlığını daha ileri götürmek istemediği için riske girmeyeceği belirtildi.