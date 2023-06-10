Yerlikaya: Adıyaman'da yaklaşık 64 bin 500 konut yapılacak

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmaları incelemek üzere, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile Adıyaman'a geldi.

Valiliği ziyaret eden Yerlikaya, burada ildeki son durumu değerlendirmek üzere yapılan deprem koordinasyon toplantısına katıldı.

Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya, İsmail Çataklı, Yunus Sezer, Adıyaman koordinatör merkez valisi Ali Mantı, Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Yerlikaya, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, depremlerin ardından el birliğiyle yapılan hizmetleri yerinde incelemek için Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

Depremzedelere kalıcı konutları teslim edene, depremden etkilenen şehirleri eskisinden daha iyi hale getirene kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Adıyaman, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerimizden birisi. Hasar tespitlerinin tamamı, yüzde 100'ü tamamlandı. Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 269 bin 116. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 79 bin 411. Bunların da 63 bin 844'ü konut, 8 bin 566'sı ticarethane. İlimiz genelinde, 5 bin 953'ü yıkık, 2 bin 329'u acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 8 bin 282 enkaz bulunuyordu. Bunların tamamı kaldırıldı. Toplam 20 bin 201 olan ağır hasarlı binaların da 15 bin 609 tanesinin yıkım ihalesi tamamlandı, yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı. İnşallah 2 ay gibi kısa zaman içinde bunların da yıkılmasını ve enkazlarının kaldırılmasını tamamlayacağız."

Yerlikaya, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleriyle ilgili yargıya intikal eden süreçlerin hızlanması için çalışacaklarını dile getirerek, gürültü ve tozdan vatandaşların rahatsız olmaması amacıyla enkaz ayıklama işlemlerinin il dışında belirlenen bölgelerde yapılacağını bildirdi.

"47 konteyner kent planlandı"

Depremzedelerin en önemli ihtiyaçlarının başında barınmanın geldiğine işaret eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın işbirliğiyle Adıyaman'da yaklaşık 64 bin 500 konut yapılacak. Bunların 28 bin 934'ünün ihalesi yapıldı. Duamız, inşallah bunları bu yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek. Adıyaman'da hak sahibi olabilecek durumdaki vatandaşlarımızdan konutları hasarlı olan 210 bin 382 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Bugün itibarıyla toplam 68 bin 163 çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. 21 çadır alanında 8 bin 452 vatandaşımız kalıyor. İlimizde, 47 konteyner kent planlandı, bunun 26'sının kurulumu tamamlandı. 12 bin 396 konteynerde 47 bin 237 vatandaşımız, diğer tesislerde de 4 bin 543 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor. Geriye kalan 21 konteyner kenti de bu ay sonu itibarıyla en geç temmuzun ilk haftasında tamamlayacağız."

Yerlikaya, bugüne kadar Adıyamanlı 127 bin 226 aileye toplam 1 milyar 272 milyon lira hane başı destek ödemesi, 55 bin 274 aileye toplam 829 milyon lira taşınma yardımı, 50 bin 971 aileye de 190 milyon lira kira yardımı yapıldığını kaydetti.

Adıyaman'a 6 Şubat'tan itibaren toplam 4 milyar 11 milyon lira kaynak harcandığını ifade eden Yerlikaya, ayrıca ilde 48 milyon öğünden fazla yemek dağıtıldığını, 440 bin kişiye psikososyal destek verildiğini söyledi.

Yerlikaya, ildeki tüm yolların açık olduğunu, kullanılan tüm binaların, konteyner ve çadır alanlarının enerji ve içme suyu ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanlara, depremzedelere verilen sözlerin zamanında hatta öncesinde yerine getirilmesi talimatı verdiğini hatırlatan Yerlikaya, bu kapsamda çalışmaları aralıksız sürdürdüklerinin altını çizdi.

Yerlikaya, açıklamasının sonunda, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.