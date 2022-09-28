Yeni Sosyal Yardım Paketi açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” dedi.

Yeni Sosyal Yardım Paketinin detayları şöyle;

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL’ ye yükseltildi.

"Çocuk Destek Bileşeni" adlı yeni bir destek programı sosyal yardım paketinin içine dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuk sayısına göre ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere Elektrik Tüketim Desteği sağlanacak. KW karşılığı verilecek olan desteğin en fazla 216 TL olacağı duyuruldu.

Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.

Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması.