Yapay zekayla, çocuk istismarı materyalleri üretti: İşte cezası!

AFP bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Tazmanyalı bir adam, Tazmanya Ortak Çocuk İstismarıyla Mücadele Ekibi soruşturmasının bir parçası olarak tespit edilen ve Yapay Zeka tarafından oluşturulan içeriği de bulunan çocuk istismarı materyallerini yüklemek ve indirmek suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkumiyet kararının, Tazmanya tarihinde yapay zeka tarafından üretilen çocuk istismarı materyalleriyle ilgili ilk karar olduğuna inanılıyor.

Gravelly Beach'te yaşayan 48 yaşındaki adam, çocuk istismarı materyali bulundurma ve bunlara erişim sağlama suçunu kabul etmesinin ardından 26 Mart 2024 Salı günü Launceston Yüksek Mahkemesi'nde mahkum edildi."

Ebeveynlerin yarısı çocuklarını bilgilendirmiyor

AFP Dedektifi Çavuş Aaron Hardcastle, soruşturmanın Tazmanya'da yapay zeka tarafından üretilen çocuk istismarı materyallerini ilk kez tespit etmesi ve ele geçirmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek “Çocuk istismarı materyali, hangi biçimde olursa olsun hâlâ çocuk istismarı materyalidir” dedi. AFP, 2020 yılında yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak ebeveynlerin yarısının, çocuklarına internet güvenliği hakkında bilgi vermediğine dikkat çekti.