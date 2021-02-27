Yapay zekanın yazdığı tiyatro sahnede

Teknolojik devrim kültüre yansıdı. Tamamen yapay zekânın yazdığı ilk tiyatro oyunu Prag’da sahneleniyor. ‘Yapay Zekâ: Bir Robot Oyun Yazdığında’ adı verilen eserde, insanların yaşadığı acı tatlı olaylar bir robotun bakış açısından yansıtılıyor. Sıradışı projenin mimarı Tomas Studenik “Fikrimi bilişimsel dilbilim profesörü Rudolf Rosa’ya aktardım. O da çalışmayı hayata geçirdi” dedi.

Çek yazar Karel Capek’in ‘robot’ kelimesini dünyaya kazandırışının 100. yılında tamamen yapay zekânın yazdığı ilk tiyatro oyunu Prag’da sahneleniyor. Bir robotun bakış açısından insanların yaşadığı acı tatlı olayları anlatan ‘Yapay Zekâ: Bir Robot Oyun Yazdığında’ adlı eser, internetten de İngilizce alt yazı eşliğinde bütün dünyanın beğenisine sunuluyor.

Salgın döneminde kapanan tiyatro perdesi tamamen yapay zekâ tarafından yazılmış bir oyuna sahne olarak dünyada bir ilke imza atıyor. Çek yazar Karel Capek’in 1921 yılında sahnelediği ‘R.U.R’ adlı distopik tiyatro eserinde ‘robot’ kavramını ortaya çıkarmasının ardından, oyunun 100’üncü yılı hatırasına bu kez yapay zekânın yazdığı bir oyun sahneleniyor.

Prag’taki Svanda Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Yapay Zekâ: Bir Robot Oyun Yazdığında’ adını taşıyan oyun bütün dünyanın tanık olması için internet üzerinden de canlı yayınlanıyor. Yapay zekâ tarafından yazılan oyun fikrinin Çek kaşifi Tomas Studenik “Capek, tarafından yazılmış robotlarla ilgili oyun fikrini tersine çevirip, bir robotun insanlarla ilgili oyun yazmasını sağlayalım!” düşüncesinin ardından fikrini projeyi gerçekleştiren Charles Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesi’nde bir bilişimsel dilbilim profesörü Rudolf Rosa’ya aktardığını, onun da çalışmayı hayata geçirdiğini belirtiyor.

MİLYONLARCA METİN OKUYOR, SONRA YAZIYOR

Oyunun yazılmasını sağlayan Rosa ise Elon Musk’ın OpenAl şirketinin geliştirdiği bir modeli kullandığını, yapay zekânın şirketin sunduğu GPT-2 dil modeliyle metinler meydana getirdiğini belirtiyor.

Yapay zekâya farklı senaryo seçeneklerinin sunulduğunu ve böylece oyun metninin ortaya çıktığını vurgulayan Rosa, yazıların düzenlenmesinde minimum düzeyde bir insan müdahalesi olduğunu da saklamayarak, programın çalışma şeklini şöyle anlatıyor: “Bugün kullanılan sistemler insan beyninin çalışma şeklinden esinlenmiş bir nöron ağıyla aktif hâlde. Bir noktaya kadar, insan beyninin çalışma sürecini taklit ediyorlar.

GPT-2, internette okuduğu haber, kitap ve film senaryoları gibi milyonlarca metinden öğrenerek yazı hazırlıyor. Verilen metnin yapısını kavrayıp, ona benzer yeni bir metin yaratıyor.”

Svanda Tiyatrosu’ndan aktörlerin rol alacağı oyun, bir robotun bakış açısından insanların günlük yaşamda denk geldiği acı tatlı olayları anlatıyor. Çekçe sahnelenecek oyun ayrıca İngilizce alt yazı ile seyircisiyle buluşuyor.

Çek Kültür Merkezi tarafından yayınlanan oyunu ‘theaitre.com’ adresinden izleyebilirsiniz. Tiyatrocular ile yapay zekâ uzmanlarının birlikte çalıştığı oyunun, tiyatro dünyası için nasıl bir tecrübe olacağı şimdiden merak konusu.