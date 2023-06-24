Wagner krizi sonrası gözler Putin'de!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki Wagner grubu, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı.

Ordu ile Wagner güçlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından tüm dünyanın gözü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelecek açıklamalara çevrildi.

Putin açıklama yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

"Bu bir silahlı isyandır"

Yaşananların ardından ilk resmi açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır. Prigojin, Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor"