Bayraktar AKINCI’dan bir ilk: KGK-82 ile başarılı test

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii projelerinin önemli unsurlarından Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik testlerine devam ediyor.
Son gerçekleştirilen atış testinde, ASELSAN üretimi KGK-82 Kanatlı Güdüm Kiti kullanıldı. Testin başarıyla tamamlanması, AKINCI’nın mühimmat entegrasyonu ve operasyonel etkinliği açısından kritik bir aşama olarak değerlendirildi.
Başarılı teste ilişkin görüntüler, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.