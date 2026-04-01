GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Videolar Savunma Bayraktar AKINCI’dan bir ilk: KGK-82 ile başarılı test

Bayraktar AKINCI’dan bir ilk: KGK-82 ile başarılı test

Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen KGK-82 Kanatlı Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii projelerinin önemli unsurlarından Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik testlerine devam ediyor.


Son gerçekleştirilen atış testinde, ASELSAN üretimi KGK-82 Kanatlı Güdüm Kiti kullanıldı. Testin başarıyla tamamlanması, AKINCI’nın mühimmat entegrasyonu ve operasyonel etkinliği açısından kritik bir aşama olarak değerlendirildi.

Başarılı teste ilişkin görüntüler, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.


 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.