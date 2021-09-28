Konya'da bir ilkokulda görev yapan öğretmenin, okulun ikinci gününde ağlayarak annesini isteyen çocuğa yönelik sert tavrı vicdanları sızlatmıştı. Görüntülerin sosyal medya yayılmasının ardından harekete geçen Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vicdansız öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Sosyal medyada infiale neden olan olay, 7 Eylül Salı günü Selçuklu ilçesindeki bir ilkokulda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1'inci sınıfa başlayan A.Ç., okulun ilk günleri olması nedeniyle ağlamaya başladı. Öğretmenine annesinin yanına gitmek istediğini söyleyen A.Ç., sınıf öğretmeni A.I. tarafından azarlandı.

Sınıftaki başka bir öğrenci tarafından gizlice kaydelilen görüntülerde, öğretmen A.I.'nın, "Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler" dediği duyuluyor.