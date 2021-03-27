Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye aşı teşekkürü

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicholas Maduro, başta Türkiye olmak üzere Hindistan, Çin, Rusya ve Küba’ya koronavirüsle mücadele sürecinde destekleri için teşekkür etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde destekleri için başta Türkiye olmak üzere tüm müttefik ülkelere teşekkür etti.

MADURO'DAN TÜRKİYE'YE AŞI TEŞEKKÜRÜ

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi. Dünya Halklarının 200. Yıl Kongresi’nin sanal toplantısına liderlik eden Başkan Maduro yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ambargo sürecinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede destekleri için başta Türkiye olmak üzere Hindistan, Çin, Rusya ve Küba’ya minnettarlığını ifade etti.

Maduro, "Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan ve Küba'nın desteğine sahibiz. Tıbbi ekipman, ilaç, aşı ve daha fazlası ile bizi destekliyorlar ve destekleyecekler" ifadelerini kullandı.

“MUAZZAM BİR SAVAŞ VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Venezuela'nın Covid-19'a yakalanan kişilerin bakımı ve iyileşmesi için gerekli ilaçları bulmakta ciddi mücadele vermek zorunda kaldığını ifade eden Maduro, “Muazzam bir savaş vermek zorunda kaldık. Dünya bunu bilmeli. Çünkü emperyalizmin Venezuela'nın ilaç bulmasına karşı ambargo zulmü acımasız. Halkın ihtiyaç duyduğu ve onlara bedavaya verilen ilaçları almak için hareket etmek zorunda kaldık, bunu tüm dünyaya ifşa ediyorum” dedi.

Ülkede Covid-19'a karşı başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında Venezuela, Rusya ile 10 milyon doz Sputnik V aşısının alınması konusunda anlaşmıştı. Venezuela'ya, Şubat ayı sonu ve Mart ayı başında 200 bin doz Sputnik V aşısının teslimatının gerçekleşmesinin ardından ülke genelinde sağlık personeline aşı uygulaması başlanmıştı.

Aynı zamanda hükümet, eğitim personelinin aşılanması için 500 bin doz Çin üretimi Sinopharm aşısı da satın almıştı. Başkan Maduro dün yaptığı açıklamada ise, Küba aşısı Abdala için anlaşmaya vardıklarını ve Temmuz ayına kadar ülkede toplu aşılamaya başlamayı planladıklarını belirtmişti.