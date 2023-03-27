Van'da terör operasyonu! 14 şüpheli gözaltında!
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 PKK/KCK, 2 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 20-26 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 11 PKK/KCK, 2 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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