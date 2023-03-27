AjansHaber.com.tr Gündem Van'da terör operasyonu!

Van'da terör operasyonu! 14 şüpheli gözaltında!

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 PKK/KCK, 2 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 20-26 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 11 PKK/KCK, 2 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Borç yapılandırması Resmi Gazete'de
Araç muayeneleri için yeni düzenleme!
TOGG, Ankara'da büyük ilgi gördü!
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar!
100 bin imzada son durum
Togg'dan açıklama!
6 tarım ürünü daha eklendi!