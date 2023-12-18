Van'da etkili kar yağışı; 138 yerleşim yerinin yolu kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kent genelinde kardan dolayı 68 mahalle ve 70 mezra olmak üzere 138 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar 600 personel ve 370 iş makinesi ile yürütülüyor.

​Şehir merkezinde de büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde çalışan temizlik işçileri de refüj ve yol kenarlarındaki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Erzurum ve Kars'ta da kar yağışı etkili oldu

Erzurum'da dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sebebiyle yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri yiyecek desteğinde bulundu. Kars'ta da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Gece geç saatlere kadar devam eden yağış sebebiyle yollarda ulaşım güçlükle sağlandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yağışın yoğun olduğu yüksek kesimlerde kalınlık 20 santimetreye ulaştı. Ulaşımın güçlükle yapıldığı yollarda sürücülerin yardımına Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri koştu. Araçlarıyla saat 14.00'te yola çıkan ekipler, gece geç saatlere kadar Erzurum-Bayburt Kop Dağı mevki, Erzurum-Çat-Bingöl kara yolu Çirişli mevki, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan kara yolunda mahsur kalan sürücülere bisküvi, su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Kar yağışının etkisini kaybettiği Erzurum'da bugün parçalı ve çok bulutlu geçeceği bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yer yer sis ve pus uyarısı yaparak buzlanma ve dona dikkat edilmesini istedi.

Kars'ta da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde ise buzlanma nedeniyle bir otomobil kayarak refüje çıktı, araçta hasar oluştu. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.(