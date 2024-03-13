Vahşice öldürülen kedi Eros'un davasında karar!

Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı.

Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı. Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı.

Savcı tutuklama talep etti

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

"Kendimi kaybettim"

İbrahim Keloğlan, ifadesinde "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi" dedi. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Mahkeme karar için ara verdi.

İyi hal indirimi

Hakkında başlatılan soruşturmada, Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi İbrahim Keloğlan'a verilen ceza iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bıraktı. Vicdanları sızlatan karara yapılan itirazlar sonrası dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini vurgulandı.

Serbest bırakıldı

Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İbrahim Keloğlan, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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