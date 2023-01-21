Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

M.K. (49) yönetimindeki 64 AR 581 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Hacıkadem Kavşağı'nda E.Y'nin (41) kullandığı 35 BIF 918 plakalı otomobille çarpıştı. Bu otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 otomobil, 1 kamyonet ile A.A. (43) yönetimindeki 34 PF 4256 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, 34 PF 4256 plakalı otomobildeki H.C.A. (33), E.Y.A. (15), N.A. (12) ve M.A. (6) yaralandı.