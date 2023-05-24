Ünlü teknik direktör ile yollar ayrıldı!

Süper Lig'de bu sezon ligin en çok gol atan ve gol yiyen takımlarından biri olan Fatih Karagümrük’te İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik.

Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon icin en doğru planlamayı yapacaktır.

Andrea ile geçirdiğimiz bir sezondan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtir ve kulubümüze kattıklarından dolayı teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz."

Süper Lig'de takımının başında 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 44 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.