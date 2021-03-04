Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamasından satır başları:

İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Tasfiye edilen Türk milliyetçilerinin yerine gelen 30 Ağustos'u bütün Türkiyelilerin bayramı diye kabul eden FETÖ'cü zihniyettir. İfadenin kanıtı, televizyonlarda, internette seyredebileceğiniz görüntülerdir. Hiç kimse inkar edemez.

İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Bazı kesimler İYİ Parti'deki krizin 19 Ekim 2020'de benim CNN Türk'te İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve sonrasında bana karşı kurulan komplo, yani ihraç komplosu süreciyle başladığını düşünüyorlar. Oysa Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başlamıştır.

#SONDAKİKA

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ:



🔹İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. Bu hukuki bir gerçektir.

🔹İYİ Parti'yi kurarken FETÖ karşıtlarını kendine kalkan yapan Akşener, şimdi FETÖ iltisaklı isimlerle yol yürüme konusunda çok rahat davranıyor. pic.twitter.com/7CH450isRg — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 4, 2021

"AKŞENER FETÖ'CÜLER İLE MÜCADELEMDEN RAHATSIZ OLDU"

Bana yönelik Meral Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları bile Özdağ'ın gizli planı var demesinler diye ziyaret etmedim. Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı. FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş. İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Akşener, bu teklifimi reddetti. Sonra CHP ile görüşmeler başladı. CHP, İYİ Parti uzlaşması üzerine MHP ve AK Parti arasındaki ittifak yeniden kuruldu.

"İYİ PARTİ'NİN ONURUNU SATTINIZ"

Sarı sendikacıların ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetcilik var. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var.

"AKŞENER YÜZÜNDEN HDP KARS'I KAZANDI!"

Bana yalan söyleyerek, arkamdan iş çevirerek İdris Naim Şahin'in adaylığı ilk istifa nedenimdi. İkinci istifa nedenim İYİ Parti'nin Kars'ta adayını geri çekmemesiydi. Bundan dolayı HDP Kars'ı kazandı. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Mükemmel bir çözüm önüne konmasına rağmen, bunu reddetmiştir.

Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim.

#SONDAKIKA

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti



🔹Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide olmam mümkün değildir.

🔹Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben Akşener'le beraber kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum. pic.twitter.com/0Lt1mVM59C — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 4, 2021

"AKŞENER YALAN SÖYLÜYOR, BİLİYORUM"

Kongrede aday olmamamıza rağmen, İsmail Koncuk ile birlikte üstleri çizilenler listesinde yer aldık. Aday olmayanların nasıl üstünü çizersiniz? Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor. Akşener'in yalan söylediğini düşünüyorum. Düşünmüyor, biliyorum. Bu kara listeyi Koray Aydın ve Meral Akşener hazırladı. İYİ Parti'ye ihanet edilerek komplo kuruldu. Sırtımızdan vurulduk.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır.

Türk milliyetçileri bu zihniyetten vakti geldiğinde en ağır şekilde hesap soracaktır. Akşener, FETÖ iltisaklılarla yol yürümekte çok rahat davranıyor. Daha ne kadar rahat yürüyeceğini göreceğiz.

"İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide olmam mümkün değildir. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben Akşener'le beraber kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.