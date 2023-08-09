Ülke puanında bir basamak daha yükseldik!

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor.

Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle birlikte Türkiye, bir basamak daha yükseldi.

Temsilcimizin aldığı bu sonucun ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.600

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.982

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- TÜRKİYE: 28.600

12- İsviçre: 28.475

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750