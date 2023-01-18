Ukrayna'daki helikopter kazasından ilk görüntüler
Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırski'nin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin olay yerinden ilk görüntüler gelmeye başladı.
Ukrayna'da Brovary kentinde bir kreş yakınına helikopter düştü!
Helikopter kazası sonucu 2'si çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırski'nin de olduğu açıklandı.
#SONDAKİKA Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırski'nin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin olay yerinden ilk görüntüler⬇️⬇️⬇️— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 18, 2023
🔹️Ukrayna Ulusal Polis Şefi, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğunu, saldırıya dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. pic.twitter.com/u9EGYqU9hq
Ukrayna Ulusal Polis Şefi, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğunu, saldırıya dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.
#SONDAKİKA Ukrayna'da Brovary kentinde bir kreş yakınına helikopter düştü!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 18, 2023
Helikopter kazası sonucu 2'si çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırski'nin de olduğu açıklandı. pic.twitter.com/UBWDRCqYgA
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