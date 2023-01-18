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Ukrayna'daki helikopter kazasından ilk görüntüler

Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırski'nin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin olay yerinden ilk görüntüler gelmeye başladı.

Ukrayna'da Brovary kentinde bir kreş yakınına helikopter düştü!

Helikopter kazası sonucu 2'si çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırski'nin de olduğu açıklandı.

Ukrayna Ulusal Polis Şefi, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğunu, saldırıya dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

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