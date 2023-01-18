Ukrayna'daki helikopter kazasından ilk görüntüler

Ukrayna'da Brovary kentinde bir kreş yakınına helikopter düştü!

Helikopter kazası sonucu 2'si çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırski'nin de olduğu açıklandı.

#SONDAKİKA Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırski'nin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin olay yerinden ilk görüntüler⬇️⬇️⬇️



🔹️Ukrayna Ulusal Polis Şefi, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğunu, saldırıya dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. pic.twitter.com/u9EGYqU9hq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 18, 2023

Ukrayna Ulusal Polis Şefi, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğunu, saldırıya dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.