Ukrayna-Rusya Savaşı’nda İstanbul’a yerleşen göçmen sanatçılar konser verecek

Horoz Lojistik’in 80’inci yılı nedeniyle küratörlüğünü Sanatatak kurucusu eleştirmen Ayşegül Sönmez’in üstlendiği ‘Time is Love; Bir Dünya Gezisi Sahnesi’nin 29 Ocak’a kadar devam edecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek etkinlik programı belli oldu.

Serginin kamusal programında Ukrayna-Rusya savaşı sonrası İstanbul’da yaşamaya başlayan göçmen sanatçıların verecekleri konserler dikkat çekiyor.

Sanatatak’ın açık çağrısıyla programa dahil olan ‘Two’ grubun konseri 14 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Daria Gribanovskaia (vokal), Valentin Faizullaev (davul), Georgy Ponomarev (keyboard), Daniil Ivanov (gitar) ve Dhani Biochemistry’den (bas) oluşan ‘Gazelles Dance Polka‘nın konseri ise 22 Ocak Pazar günü saat 16.00’da olacak.

Berklee College of Music, Müzik Performansı bölümünden mezun olan ve bugüne kadar Boston, New York, Amsterdam, Münih, Berlin ve İstanbul’da birçok farklı mekânda sahne alan Yunus Belgin Quartet ise 25 Ocak Çarşamba saat 19.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Aralarında Ömer Uluç, Murat Tosyalı, Cihat Burak, Seçkin Pirim, Erdağ Aksel, Esra Gülmen, Charles Fréger, :mentalKLINIK, Mahmut Celayir, Cengiz Tekin’in yer aldığı 34 sanatçı ve oluşumun katıldığı sergi; en hassas kavram zaman ve yolculuğu sanatçıların gözüyle sorgulatırken ziyaretçilerine de kendi zamanlarını keşfetmeleri için bir platform sağlıyor.

29 Ocak 2023 Pazar gününe kadar Ortaköy Kethüda Hamamı’nda ücretsiz olarak gezilebilecek serginin programı şu şekilde:

14 Ocak Cumartesi

14:00 İlkem Altıntaş – Helenistik Astroloji ve Zaman

16:00 Doğa Ünyaylar – Canlı Ses Performansı

18:00 TWO – Konser

15 Ocak Pazar

12:00 Ayşegül Sönmez İle Sergi Turu*

16:00 Dilara Sarı (Genetik mühendisi) – Konuşma

22 Ocak Pazar

12:00 Ayşegül Sönmez İle Sergi Turu*

16.00 Gazelles Dance Polka – Indie Müzik Konseri

23 Ocak Pazartesi

17:00 Manzara ve Zaman – Söyleşi Erkan Özgen& Mahmut Celayir Moderatör: Ayşegül Sönmez

19.00 Cem Çatık – Konser

25 Ocak Çarşamba

19:00

Yunus Belgin QuartetBurak Küçük (Sax), Özgün Bora (Gitar), Yarkın Tuncer (Bas)

29 Ocak Pazar

12.00 Ayşegül Sönmez ile sergi turu