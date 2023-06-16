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UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev!

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Faroe Adaları ile Çekya arasında yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadı'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görevlendirildi.

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