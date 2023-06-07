UEFA Konferans Ligi Şampiyonu West Ham United!
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geldi. West Ham United mücadelenin son dakikasında attığı golle UEFA Konferans Ligi'nde zafere ulaştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde İtalya'nın Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımları kozlarını paylaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan West Ham United, Roma'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ikinci şampiyonu oldu.
West Ham United 90. dakikada golü buldu
West Ham United'a kupayı getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Benrahma, 90. dakikada ise Bowen kaydetti. Fiorentina'nın tek golü ise 67'de Bonaventura'dan geldi.
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