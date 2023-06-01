UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla

Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buldu. Sevilla ile Roma'nın kozlarını paylaştığı final büyük bir heyecana sahne oldu.

Roma maçın 35. dakikasında Dybala'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Sevilla ikinci yarıya etkili başladı. 55'te Navas'ın kestiği ortayı Mancini ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Uzatma dakikalarında iki takım zaman zaman rakip kaleye yüklense de ciddi bir pozisyon yaşanmadı ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.