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UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren müsabakayı penaltı atışları sonrası Sevilla kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buldu. Sevilla ile Roma'nın kozlarını paylaştığı final büyük bir heyecana sahne oldu.

Roma maçın 35. dakikasında Dybala'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Sevilla ikinci yarıya etkili başladı. 55'te Navas'ın kestiği ortayı Mancini ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Uzatma dakikalarında iki takım zaman zaman rakip kaleye yüklense de ciddi bir pozisyon yaşanmadı ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

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