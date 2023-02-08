Twitter çöktü mü, akış sorunu mu var?
Sosyal medya platformu Twitter erişim sorunuyla gündemde. Uygulamaya erişim sorunu yaşayanlar, "Twitter çöktü mü, akış sorunu mu var?" sorularına yanıt arıyor.
Twitter'da yaşanan erişim sorunu ardından kullanıcılar, ara motorları ve diğer sosyal medya uygulamalarından yetkililere ulaşmaya çalışıyor.
Sosyal medya uygulaması Twitter'da zaman zaman erişim sorunu yaşanabiliyor. Bazı kullanıcılar, sayfadaki akışın yenilenmediğine dair paylaşımlarda bulunuyor.
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