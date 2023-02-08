AjansHaber.com.tr Gündem Twitter çöktü mü, akış sorunu mu var?

Twitter çöktü mü, akış sorunu mu var?

Sosyal medya platformu Twitter erişim sorunuyla gündemde. Uygulamaya erişim sorunu yaşayanlar, "Twitter çöktü mü, akış sorunu mu var?" sorularına yanıt arıyor.

Twitter'da yaşanan erişim sorunu ardından kullanıcılar, ara motorları ve diğer sosyal medya uygulamalarından yetkililere ulaşmaya çalışıyor. 

Sosyal medya uygulaması Twitter'da zaman zaman erişim sorunu yaşanabiliyor. Bazı kullanıcılar, sayfadaki akışın yenilenmediğine dair paylaşımlarda bulunuyor. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da deprem!
Enkazdan 47 kişi kurtarıldı
45 saat sonra kurtarıldı
Erdoğan: "912 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Afet bölgesinde son durum
Depremin yaşandığı 10 ilde okullar 1 hafta tatil!
10 ilde OHAL kararı!