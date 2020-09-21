TUSAŞ Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için Stirling Dynamics ile sözleşme imzaladı

Stirling Dynamics, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET programı için yük ve aeroelastik alanlarında teknik destek sağlamak üzere, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile yeni bir sözleşme imzaladı. Türk Hava Kuvvetlerinin T-38 eğitim uçaklarının yerini alması planlanan Hürjet, çift koltuklu, tek motorlu süpersonik gelişmiş bir jet eğitim ve hafif taarruz uçağı.

Bahse konu sözleşmenin, geçmişte. yine Stirling Dynamics tarafından sağlanan desteğe dayandığı belirtildi. Bu bağlamda, daha önce, Stirling Dynamics tarafından Hürjet’in ön tasarım incelemesine (PDR) kadarki süreçte de TUSAŞ’a danışmanlık sağlandığı ifade edildi. Stirling Dynamics, yeni sözleşme kapsamında, kritik tasarım incelemesine (CDR) kadarki süreçte de TUSAŞ’ın mühendislik ekibini desteklemeye devam edecek. Stirling Dynamics mühendislerinin, bahsedilen süreçte, eğitim, rehberlik, uzman incelemesi ve saha dışı çalışma paketlerini içeren çeşitli formatlarda destek sağlayacağı aktarıldı. Bu kapsamdaki teknik konular arasında uçuş ve rüzgar yükleri, mücadele, kanat sarsıntısı ve doğrulama testleri bulunuyor.

Stirling Dynamics şirketi, yeni uçak tasarım programlarını sertifikasyona kadar destekleyen kapsamlı deneyimleri sayesinde bu işi yürütmek için iyi bir konumda olduklarını ifade ediyor. Bununla birlikte, uçak yükleri ve aeroelastik konularında kapsamlı bir geçmişe ve uzmanlığa sahip olduklarını belirtiyor. Stirling’in Havacılık ve Uzay Teknik Hizmetler İş Birimi Müdürü Henry Hackford, “Yerli uçak geliştirme programlarında yeniden TUSAŞ ile çalışma fırsatına sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Hürjet sözleşmesi, TUSAŞ ile uzun süredir devam eden bir diyaloğun neticesidir ve bize temel güçlerimizi göstermemiz için olağanüstü bir fırsat sağlayacak.” dedi.

TUSAŞ, Hürjet’in ilk test uçuşunu 2022’de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Defence Türk