Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı! Süresiz şekilde iptal edildi!

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının süresiz ertelendiğini açıkladı.

NATO üyeliği için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç'in başkenti Stockholm'de peş peşe gerçekleşen eylemler sonrası Türkiye'den sert tepkiler gelmiş, Türkiye-İsveç arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kur'anı-ı Kerim'İn yakılması

"Şu anda üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfeli safilinin, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir." diye devam eden Başkan Erdoğan, İslam dininin, Hazreti Muhammed'in vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olan pek çok husumetin, saldırının, alçaklığın hedefi olduğuna işaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in aydınlığına kavuşmak da bir nasip işidir

Başkan Erdoğan, "Buna karşılık Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'i kendisinin indirdiğini ve kendisinin koruyacağını kitabında açıkça hüküm altına almıştır. Müslümanlar olarak bize düşen görev, Rabbimizin koruması altındaki bu kutsal kitabımıza layık olduğu hürmeti göstermek, onun emirlerine uygun bir hayat sürmeye gayret etmektir. Her şey gibi İslam'la müşerref olarak Kur'an-ı Kerim'in aydınlığına kavuşmak da bir nasip işidir." dedi.