Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay görevi motor geliştirme çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Uzay Ajansı, Ay görevine ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.
Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Millî Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay Görevimiz için hibrit motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor" ifadelerine yer verildi.
Biz buradan devam...— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 11, 2021
Millî Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay Görevimiz için hibrit motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor🚀 #MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷#GökyüzüneBakAyıGör 🌕 @DeltavUzay pic.twitter.com/vt521tb0Pn
Ay görevinde kullanılacak hibrit motorun geliştirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten paylaşımda, Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş. personellerinin çalışmalarına yönelik görüntüler aktarıldı.
TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık" demişti. Türkiye Uzay Ajansı'nın son paylaşımı, Türkiye'nin Ay görevindeki ciddiyetini gözler önüne serdi.
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