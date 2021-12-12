Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay görevi motor geliştirme çalışmaları sürüyor

Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Millî Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay Görevimiz için hibrit motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Biz buradan devam...



Millî Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay Görevimiz için hibrit motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor🚀 #MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷#GökyüzüneBakAyıGör 🌕 @DeltavUzay pic.twitter.com/vt521tb0Pn — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 11, 2021

Ay görevinde kullanılacak hibrit motorun geliştirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten paylaşımda, Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş. personellerinin çalışmalarına yönelik görüntüler aktarıldı.

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık" demişti. Türkiye Uzay Ajansı'nın son paylaşımı, Türkiye'nin Ay görevindeki ciddiyetini gözler önüne serdi.