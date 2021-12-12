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Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay görevi motor geliştirme çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Uzay Ajansı, Ay görevine ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Millî Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay Görevimiz için hibrit motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor" ifadelerine yer verildi. 

Ay görevinde kullanılacak hibrit motorun geliştirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten paylaşımda, Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş. personellerinin çalışmalarına yönelik görüntüler aktarıldı. 

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık" demişti. Türkiye Uzay Ajansı'nın son paylaşımı, Türkiye'nin Ay görevindeki ciddiyetini gözler önüne serdi.

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