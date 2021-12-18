Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'dan Bakü'de önemli mesajlar

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Uzayda gelecek, gelecekte uzay" konulu konferansa katıldı. Yıldırım, konferans sonrası TRT Haber'e röportaj verdi. Yarın uzaya fırlatılacak TÜRKSAT 5B uydusu hakkında önemli bilgiler aktaran Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye'nin haberleşme kapasitesine çok ciddi katkısı olacak"

"Bu önceden planlanmış, çok önemli bir fırlatma. Biliyorsunuz bunlar yeni nesil, yeni teknoloji uydular ve bizim eski uydularımıza göre kapasiteleri çok daha yüksek. Bu uydudun Türkiye'nin haberleşme kapasitesine çok ciddi katkısı olacak. Aktif uydu sayımız yediye ulaşıyor. Bu çok önemli bir sayı. İnşallah Türkiye bundan çok istifade edecek. Türkiye'deki yayınların geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlayacak. Bu da önemli bir adım. Dolayısıyla hepimize hayırlı olsun diyorum."

Yıldırım, Milli Uzay Projesi kapsamında, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a insansız uzay aracı gönderme hedefine de değindi. Yıldırım, bu hedef dahilinde çalışmaları devam eden hibrit motor hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye Uzay tarihçesi olan bir roket motoru kazanacak"

"Bu motoru biz uzayda kullanacağız yani aya bizi götürecek motor, bu motor. Bunun hem statik testleri yapıldı hem de kara fırlatma testleri yapıldı. Sinop'tan testler gerçekleşti, kademeli olarak yükseldi ve uzaya ulaştı. Bu motoru uzayda ateşlediğimiz zaman Türkiye Uzay tarihçesi olan bir roket motoru kazanacak."

"Tarihi bir adım olarak görüyorum"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın uzay projeleri kapsamında işbirliğine gitmesini değerlendiren Yıldırım, "Bu adımı çok önemsiyoruz. Ben şu an önemi yeterince anlaşılmasa da tarihi bir adım olarak görüyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 7 ülkenin devlet başkanları hepsi oradaydılar ve çok önemli bir karar aldılar. Dediler ki, 'Bundan sonra hem isim değiştiriyoruz, hem de farklı konularda çok daha detaylı bir işbirliğine gideceğiz' ve bu karar alındı. Bu karar doğrultusunda, Türkiye Uzay Ajansı'nın önderliğinde geliştirilecek uzay projelerinde işbirliği yapmak da var. Bizler de bu kararın altını doldurmak için bu toplantıyı düzenledik." dedi.