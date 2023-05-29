Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönemi başlatan karar!
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.
10 yılın ardından Mısır ile yeni sayfa açıldı. 2013 yılından bu yana maslahatgüzar seviyesindeki ilişkiler büyükelçi düzeyine çıkartılıyor.
Sisi'den tebrik telefonu
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Karşılıklı olarak büyükelçi atanacak
Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.
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